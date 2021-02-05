Психолог предупредил о новой волне детской агрессии в школах

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Полина Малахова допустила, что ученики могут проявлять агрессию вне школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появление в российских школах советников по воспитанию может вызвать волну агрессии со стороны детей за пределами учебных заведений. Об этом в беседе с URA.RU рассказала детский психолог, дошкольный педагог-психолог, психоаналитик Полина Малахова.

«Теоретически возможно, что школьники будут отыгрываться вне школы, если советники-воспитатели будут проводить жесткую работу по искоренению агрессии в учебных заведениях», — рассказала Малахова. Она уточнила, что нет единого сценария развития событий после появления советников по воспитанию в школах. «Это станет ясно из практики», — подчеркнула Малахова.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе в подмосковной гимназии Святителя Василия Великого, финалист премии «Учитель года-2017», учитель биологии Иван Смирнов в разговоре с URA.RU не согласился с мнением Малаховой. «Если какое-то явление имеет место вне школы, оно так или иначе будет проявляться внутри школы. И если удастся решить хотя бы часть проблем в школе, будет уже хорошо», — уверен Смирнов.

Он считает, что результат воспитательной работы будет зависеть от профессионализма сотрудников. Смирнов уточнил, что работа с агрессивными школьниками будет вестись по-разному в каждом учебном заведении.

Ранее в Министерстве просвещения РФ анонсировали появление должности советников директоров школ по воспитанию. Они появятся во всех регионах России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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