28 апреля 2021

В Свердловской области в майские праздники резко изменится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени. Тюмень , многоэтажка, сирень, весна, май
Свердловчанам пообещали летнее тепло в майские каникулы Фото:

В первые дни майских праздников в Свердловской области будут идти дожди, но затем наступит по-летнему теплая погода. С середины каникул в регионе станет теплее 20 градусов. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«В ближайшие дни вероятен кратковременный дождь, но осадков немного. Погода будет умеренная, не жаркая, порядка плюс 9-14 градусов. А со вторника, 4 мая, начнется летняя погода — чуть больше плюс 20 градусов. Но пока это тепло неустойчивое, теплее будет после 8 мая», — рассказала Шепоренко.

Синоптик отметила, что такая погода является типичной для мая. В предыдущие годы в Свердловской области начало месяца было таким же.

23 апреля президент РФ Владимир Путин объявил, что дни с 4 по 7 мая будут выходными. Свердловские власти заявили, что из-за пандемии коронавируса будут отменены широкие торжества на 1 и 9 мая. Ограничения не затронут лишь Пасху, которая в этом году празднуется 2 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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