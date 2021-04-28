Свердловчанам пообещали летнее тепло в майские каникулы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В первые дни майских праздников в Свердловской области будут идти дожди, но затем наступит по-летнему теплая погода. С середины каникул в регионе станет теплее 20 градусов. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«В ближайшие дни вероятен кратковременный дождь, но осадков немного. Погода будет умеренная, не жаркая, порядка плюс 9-14 градусов. А со вторника, 4 мая, начнется летняя погода — чуть больше плюс 20 градусов. Но пока это тепло неустойчивое, теплее будет после 8 мая», — рассказала Шепоренко.

Синоптик отметила, что такая погода является типичной для мая. В предыдущие годы в Свердловской области начало месяца было таким же.

23 апреля президент РФ Владимир Путин объявил, что дни с 4 по 7 мая будут выходными. Свердловские власти заявили, что из-за пандемии коронавируса будут отменены широкие торжества на 1 и 9 мая. Ограничения не затронут лишь Пасху, которая в этом году празднуется 2 мая.