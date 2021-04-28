В свердловских вузах вырастет количество бюджетных мест

В УрФУ самая большая прибавка бюджетников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области количество бюджетных мест по программам высшего образования в 2022-23 учебном году увеличится на 13%. Об этом сообщает департамент информационной политики правительства Свердловской области.

«Всего Свердловской области на 2022-23 учебный год установлено 19 699 бюджетных — на 2 159 мест больше, чем было в предыдущем учебном году», — сообщили в ДИП. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что при распределении мест Минобрнауки учел региональную специфику. «Мы нуждаемся в профессиональных инженерных кадрах и продвинутых IT-специалистах. Распределение контрольных цифр приема учитывает этот запрос: за три года в регионе кратно выросло число бюджетных мест для поступающих на эти направления», — отметил глава региона.

Уральский федеральный университет оказался лидером по числу новых бюджетных мест. Ректор вуза Виктор Кокшаров уточнил, что их количество увеличится на 1,8 тысячи и достигнет 9,2 тысячи.

Ранее URA.RU сообщало, что во время ежегодного послания президента России Федеральному собранию Владимир Путин пообещал, что в ближайшие два года в России число бюджетных мест в вузах увеличится на 45 тысяч. Не менее 75% из них достанется регионам.