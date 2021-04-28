Михаил Вечкензин (слева) и Александр Колесников (справа) готовят объяснения для контролирующих органов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент противодействия коррупции Свердловской области выявил нарушения в декларациях депутатов гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова и Михаила Вечкензина (входят в один политический клан). По данным URA.RU, их подозревают в предоставлении неполных сведений о доходах. О ситуации уже доложили губернатору Евгению Куйвашеву, сообщает источник в резиденции главы региона.

В разговоре с URA.RU Михаил Вечкензин сказал, что претензии к нему не являются серьезными и касаются не 2020 года, а более давних отчетов. Депутат также уточнил, что при подготовке каждой новой декларации он пользовался старыми справками от налоговой, по которым ранее у контролирующих органов претензий не было. «Вероятно, произошла какая-то техническая ошибка. Например, [говорится, что банковская] карта была открыта в 2010 году, закрыта — в 2012-м. В тот период я еще не был депутатом», — сказал он. Колесников на момент публикации не ответил на звонок корреспондента.

Уточнить, действительно ли выявленные нарушения незначительны, на момент публикации не удалось: в департаменте по противодействию коррупции пока не ответили на запрос URA.RU.

Претензии к декларации Александра Колесникова могут использовать его политические оппоненты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комиссия гордумы по безопасности может вынести Вечкензину и Колесникову предупреждение, освободить их от должностей в гордуме или в крайнем случае лишить мандатов. По данным агентства, этой ситуацией может воспользоваться команда спикера думы Игоря Володина: Колесников считается его политическим оппонентом, и планы по его смещению с поста главы комиссии по горхозу обсуждаются давно. Сам Володин заявил URA.RU, что не имеет личного интереса в этой ситуации. «В любом случае решение будет согласовано с губернатором. Он в курсе дела, но своего мнения пока не озвучивал. Все ждут, что он скажет. Вероятно, вердикт не будет строгим», — предположил источник URA.RU.