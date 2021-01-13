Источник: гордуму Екатеринбурга ждет громкая отставка

Дума Екатеринбурга выходит с новогодних каникул 19 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кулуарах гордумы Екатеринбурга обсуждают скорую отставку депутата Александра Колесникова с поста председателя комиссии по городскому хозяйству — ключевой комиссии гордумы. По словам источника URA.RU, спикер думы Игорь Володин поднимет этот вопрос после выхода депутатов с новогодних каникул.

Конфликт между Володиным и Колесниковым длится с 2019 года. Два депутата, хоть и входят в большую прогубернаторскую фракцию, относятся к разным группам влияния. Одна из них (во главе с Володиным) добивалась отставки экс-мэра Александра Высокинского, другая (в которую входит Колесников) — поддерживала его. Весной 2020 года Володин, расширяя власть в представительном органе, впервые попытался лишить Колесникова должности, но депутат убедил коллег не голосовать за рокировку.

«В декабре [2020-го] Володин обсудил отставку со своим окружением. С Колесниковым у него непростые отношения, а во главе комиссии ему нужен человек, с которым он может хотя бы поговорить, решить какие-то вопросы. Иногда открый конфликт с Колесниковым мешает Володину исполнять поручения резиденции губернатора», — объяснил источник в думе.

Другой инсайдер в окружении спикера уточнил, что вопрос с отставкой «пока только в проработке» и о конкретных сроках говорить рано. Сам Володин до 18 января (с 19-го начинаются заседания комиссий) находится в отпуске и недоступен для комментариев. Колесников воздержался от высказываний по теме.