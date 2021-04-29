Очевидцы сняли на видео крупный пожар на месте взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорогу из Магнитогорска в Уфу на территории Белорецкого района 30 апреля перекрыли в связи со взрывом магистрального газопровода. Информацию URA.RU подтвердили в дежурной части УГИБДД МВД по республике Башкортостан.

«Движение на участке трассы Уфа — Инзер — Белорецк (в районе села Серменево) ограничено до 2 мая на период ремонтно-восстановительных работ. Для движения транспорта предусмотрен объезд, поэтому поток движения транспорта в этом районе не перекрыт», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Взрыв с последующим возгоранием магистрального газопровода прогремел утром 30 апреля на заправочной станции неподалеку от села Серменево. В результате инцидента жертв и разрушений нет. Временно была перекрыта подача газа в окрестных селах, которую постепенно восстановили.