29 апреля 2021

Челябинскую трассу закрыли после взрыва. Видео

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Учения МЧС с главами городов и районов. Челябинск., пожар, учения, огонь
Очевидцы сняли на видео крупный пожар на месте взрыва Фото:

Дорогу из Магнитогорска в Уфу на территории Белорецкого района 30 апреля перекрыли в связи со взрывом магистрального газопровода. Информацию URA.RU подтвердили в дежурной части УГИБДД МВД по республике Башкортостан.

«Движение на участке трассы Уфа — Инзер — Белорецк (в районе села Серменево) ограничено до 2 мая на период ремонтно-восстановительных работ. Для движения транспорта предусмотрен объезд, поэтому поток движения транспорта в этом районе не перекрыт», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Взрыв с последующим возгоранием магистрального газопровода прогремел утром 30 апреля на заправочной станции неподалеку от села Серменево. В результате инцидента жертв и разрушений нет. Временно была перекрыта подача газа в окрестных селах, которую постепенно восстановили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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