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Врача из Сургута будут судить за крупные взятки. Он вымогал деньги у инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, каталка больничная, лечащий врач
Сургутский врач брал с пациентов взятки за бесплатные операции (архивное фото) Фото:

Заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы будут судить за получение взятки и мошенничество. В ходе расследования уголовного дела у врача арестовали имущество на 17 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«У обвиняемого арестовали денежные средства в размере свыше 3,5 млн рублей и имущество на сумму более 13,5 млн рублей: две квартиры, гараж, земельный участок и премиальный автомобиль. С декабря 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый, являясь медработником, получил взятки от восьми пациентов за внеочередное проведение операций в размерах от 50 то 190 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Общая сумма взяток, полученных медиком, оценивается в 980 тысяч рублей.

Также обвиняемый получил у одного из пациентов 80 тысяч рублей за установку протеза, хотя эта услуга бесплатна. В ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Врач попался на взятке в декабре 2020 года. Тогда у него нашли 20 млн рублей и шесть квартир. В числе прочего, медик требовал деньги с инвалида за проведение операции вне очереди.

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© Служба новостей «URA.RU»
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