В Госдуме удивились штрафам для дачников за разведение скота

В России пока не будут вводить штрафы за нарушения правил содержания и разведения домашнего скота на дачах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пока в Госдуме не рассматривается вопрос об усилении контроля по использованию дачных земель, в частности введения штрафов за нарушения правил содержания и разведения домашнего скота и птицы. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ранее первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о штрафах для дачников за разведение на участках скота и птицы для продажи. Спикер отметил, что россияне смогут заниматься содержанием животных только для собственных нужд.

«У нас по комитету такой законопроект еще не проходит и не проходил. Может быть, где-то в правительстве это готовится, но у нас его нет. Я о нем не слышал, ни о каких планах», — подчеркнул Николаев.

Обсуждение вопроса об урегулировании требований по ведению хозяйства идет пока в рабочем порядке, отметил в беседе с URA.RU председатель комитета по аграрной политике Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов. Субъекты РФ принимают участие в диалоге в качестве экспертов. «В рамках рабочих обсуждений были вопросы, связанные с разведением скота, потому что, к примеру, некоторые разводят свиней, и мы понимаем, что там есть особые требования, которые раньше люди не соблюдали, потому что не было прописано», — подчеркнул Никонов. Отметив, что из-за отсутствия норм и правил часто страдают соседи по дачным участкам, на которых активно занимаются разведением скота и птицы. Гражданам приходится мириться с неприятными запахами и периодически сталкиваться с крысами.