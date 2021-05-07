В РВИО отметили, что по-прежнему могут быть опасны территории, где во времена ВОВ шли ожесточенные бои Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самыми опасными регионами РФ, где могут быть обнаружены неразорвавшиеся снаряды, мины, гранаты времен Великой Отечественной воны (ВОВ), являются субъекты федерации, где шли наиболее ожесточенные бои. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор Михаил Мягков.

«Где бы ни бывали, где бы ни сражались наши войска с оккупантами, везде до сих пор могут быть найдены остатки взрывчатых веществ. Но наиболее массово это может быть, например, в районе Сталинграда (Волгограда), под Москвой, на дальних рубежах, в районе Ржева, Сычевки, Вязьмы, в местах, где шли как раз ожесточенные бои. Под Ленинградом, под Новгородом, в районе Лесного Бора, Спасской Полисти», — подчеркнул Мягков. Поэтому поисковые отряды перед началом работ обязаны проходить специальную подготовку и не заниматься самостоятельным изъятием земли из грунта взрывчатых веществ. Для этого есть специальные службы, батальон Министерства обороны.

В беседе с URA.RU публицист, историк, эксперт в области вооружений Борис Юлин отметил, что наиболее опасные территории, где велись боевые действия и создавались минные поля, были очищены после войны советскими саперами — и в море, и на суше. «Сейчас есть вероятность столкнуться ни с какой-то опасной зоной, а с совершенно случайно затерявшимся боеприпасом, неразорвавшимся снарядом или неразорвавшейся бомбой. Это может быть где угодно. Упала неразорвавшаяся бомба, застряла где-нибудь, пробив здание под подвалом и во время войны о ней забыли благополучно», — подчеркнул Юлин. Спикер отметил, что даже если взрывчатое вещество внутри них уже разложилось, доставать такие находки самостоятельно нельзя, так как неизвестно, как снаряд себя поведет. «Все соединения проржавевшие и сдетонировать может все, что угодно, в любой момент», — отметил он.

Ранее во время работы поискового отряда «Память» в Городищенском районе около поселка Самофаловка произошел взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Два человека погибли. Поисковые работы в регионе приостановлены.