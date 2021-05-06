Глава ХМАО дала чиновникам 4 дня, чтобы понизить цены на бензин

Топливо в ХМАО отличается повышенной стоимостью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила чиновникам пересмотреть схему поставки нефтепродуктов, от которой зависит цена на бензин, в отдаленные территории региона. На выполнение задания у них есть четыре дня.

«Мы закупаем ГСМ (горюче-смазочные материалы, прим.ред.) на конкурсе по цене выше, чем оно продается на других рынках. Очень срочно, не позднее чем через четыре дня, давайте определимся в схеме поставок», — цитирует Комарову «Открытый регион — Югра». Глава региона подчеркнула, что проконтролирует исполнение указа.

Поручение разобраться со схемой поставки Комарова дала после поступивших жалоб от жителей Белоярского района. Они попросили губернатора предпринять меры для сдерживания цен на бензин. По словам главы региона, схема завоза устарела и не учитывает сложившиеся возможности.

Ранее URA.RU писало, что Росстат опубликовал цены на бензин в УрФО. Дороже всего топливо стоит в ХМАО.