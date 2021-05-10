Мужчина получил удар током в 3000 вольт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мужчина, получивший накануне удар током, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте по УрФО. Мужчина ходил по крыше вагона, хватался за провода и получил удар током в 3000 вольт.

«Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, свои действия не контролировал. У него 10% ожога тела и перелом ноги, он находится в больнице. Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия, также будет решаться вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности», — сообщила URA.RU начальник пресс-службы управления на транспорте по УрФО Епимахова Елена. Также известно, что виновнику переполоха 29 лет.

На кадрах видео заметно, как сотрудники железнодорожной станции пытаются уговорить мужчину спуститься. Екатеринбуржец продолжил ходить по вагону, затем добрался по проводам к подстанции, где получил удар током в 3000 вольт.

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