Оппоненты готовят атаку на спикера свердловского заксобрания

Людмила Бабушкина оказалась в центре информационной войны Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Оппоненты спикера заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной готовят вброс компромата в информационное пространство. Как сообщил URA.RU источник, близкий к органам муниципальной власти Богдановича (расположен в избирательном округе Бабушкиной), 14 мая в городе должен появиться выпуск газеты «Пенсионер», обличающий спикера.

«Речь в публикации пойдет о проблемах районной больницы. Заказчиком материала является местный депутат Анна Асанова», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что эта волна негатива против спикера приурочена к проведению праймериз «Единой России». В процессе последующей избирательной кампании запланировано еще несколько таких акций.

«Странно, что мое имя употребляется в связи с проблемами ЦРБ. С 2018 года, благодаря моему активному участию, Богдановичская больница получила около 200 млн рублей из бюджета Свердловской области. Эти средства пошли как на приобретение новейшего оборудования, так и ремонты зданий. Да, ЦРБ была в плачевном состоянии, но сейчас ситуация меняется», — рассказала Людмила Бабушкина. Она отметила, что в 2017 году в медицинском учреждении была предмитинговая ситуация из-за неравенства зарплат. На сегодняшний день удалось исправить и это — медики получают все выплаты в соответствии с указом президента РФ.

Анна Асанова в беседе с URA.RU признала факт подготовки публикации. «В конце апреля газета „Пенсионер“ провела общественную приемную в селе Бараба городского округа Богданович. Граждане поделились наболевшим, в том числе, упомянули о качестве медицинских услуг. Ни о каком заказе речь не идет», — заявила Анна Асанова. Упомянутое село относится к Белоярскому избирательному округу, а не к Богдановичскому, от которого избрана Бабушкина.

Источники в Богдановиче указывают на сотрудничество Асановой с «Альянсом врачей» (организация признана иноагентом). Также местные жители припоминают депутату критику Года героев — Асанова посчитала, что в рамках акции сотрудники городской администрации «вешают друг другу медальки». На самом деле, речь шла о патриотическом проекте, посвященном знакомству школьников Богдановича с Героями России, которые проживают в Свердловской области.