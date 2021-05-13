Свердловские санврачи предложили брать отпуск для карантина

После возвращение из-за границы придется сдавать два теста на коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После прибытия из зарубежной поездки россияне должны три дня находится в карантине, им предложили добавить этот срок во время планирования отпуска. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева во время пресс-конференции ТАСС, передает корреспондент URA.RU.

«По прибытию в РФ российские граждане должны пройти лабораторное исследование на РНК коронавируса методом ПЦР в трехдневный срок. В течение этого срока гражданин должен соблюдать режим самоизоляции. Если появляются какие-то симптомы ОРВИ или какого-то другого инфекционного заболевания, гражданин должен незамедлительно обратиться в лечебное учреждение», — рассказала Анжелика Пономарева. Необходимые для карантина дни она предложила заранее закладывать при планировании отпуска.

Также Пономарева напомнила, что по действующим правилам нужно сдать два теста в течении пяти дней после прилета. При этом промежуток между тестами должен составлять не менее суток. Результаты тестов необходимо отправить в Роспотребнадзор, воспользоваться для этого можно сайтом госуслуг.

По последним данным, с августа 2020 года за рубежом побывало почти 82 тысячи свердловчан. 1872 из них нарушили правила Роспотребнадзора. В отношении 319 человек вынесены судебные решения о штрафах на сумму около 3 млн рублей.