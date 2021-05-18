18 мая 2021

Скончался главный актер из фильма «Бетховен»

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер известен во всем мире благодаря фильмам «Бетховен» и «Уловка-22» Фото:

Американский актер, сценарист и продюсер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет. О смерти сообщил сын знаменитости.

«Причиной смерти стал рак костного мозга», — передает «Федеральное агентство новостей».

Актерская карьера Гродина началась в театре. Первой значимой ролью в кино стала работа в фильме Романа Полански «Ребенок Розмари». Также он известен по ролям в кинокартинах «Бетховен», «Бетховен 2», «Успеть до полуночи», «Уловка-22», а также в популярном сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». На протяжении многих лет Чарльз Гродин был ведущим различных ток-шоу на американском телевидении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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