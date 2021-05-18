Скончался главный актер из фильма «Бетховен»

Американский актер, сценарист и продюсер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет. О смерти сообщил сын знаменитости.
«Причиной смерти стал рак костного мозга», — передает «
Актерская карьера Гродина началась в театре. Первой значимой ролью в кино стала работа в фильме Романа Полански «Ребенок Розмари». Также он известен по ролям в кинокартинах «Бетховен», «Бетховен 2», «Успеть до полуночи», «Уловка-22», а также в популярном сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». На протяжении многих лет Чарльз Гродин был ведущим различных ток-шоу на американском телевидении.
Подписывайтесь на URA.RU в