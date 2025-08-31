На Западе подвергли критике заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о якобы невозможности возвращения замороженных российских активов без компенсаций Украине. С критикой выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс [Европа —] глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная», — написал Золтан Кошкович в соцсети X. Аналитик отметил, что Европа, по его мнению, сознательно препятствует мирному процессу, сравнив ЕС с бывшим советником президента США Джоном Болтоном в вопросах геополитики.
Ранее Кайя Каллас заявила, что Россия не сможет вернуть себе замороженные на Западе активы, если не компенсирует Украине ущерб, причиненный за время проведения спецоперации. После начала спецоперации России на Украине страны ЕС и G7 заблокировали порядка 300 миллиардов евро валютных резервов РФ, из которых более 200 миллиардов находятся на счетах бельгийской компании Euroclear. По данным Еврокомиссии, с января по июль 2025 года Евросоюз перечислил Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских средств. Москва не раз заявляла, что заморозка и использование активов России Западом — незаконно, речь здесь идет о воровстве.
