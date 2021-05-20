Губернатор ХМАО извинилась за отсутствие еды в детской больнице

На проблему отсутствия детских смесей в больнице обратили внимание жители Кондинского района Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в прямом эфире извинилась перед жителями Кондинского района за отсутствие детских смесей в медучреждении. На проблему обратили внимание жители муниципального образования во время онлайн-встречи с главой региона, передает корреспондент URA.RU.

О проблеме заявил и директор департамента здравоохранения Альберт Добровольский, но отметил, что сейчас инцидент устранен. «Действительно, был сбой, связанный с несвоевременной поставкой по вине лечебного учреждения, но с 9 мая в полном объеме дети обеспечиваются молочными, кисломолочными смесями и кашами», — сказал руководитель депздрава.

Губернатор извинилась перед жителями за инцидент и поручила принять меры в отношении руководителей больницы. «Мы просим извинения у получателей этих детских смесей за то, что такой инцидент произошел. Я прошу принять меры административного влияния на руководителей учреждения, которые в течение длительного времени не справлялись с этой задачей. И, пожалуйста, принесите личные извинения тем, кто пострадал. Еще раз прошу прощения за допущенное беспокойство, неприятности, сбои в работе», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО извинилась перед югорчанами из-за наличия проблем в системе здравоохранения во время пандемии коронавируса. Заявление было сделано в ходе ежегодного обращения к депутатам и жителям региона.