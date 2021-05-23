Евгений Ройзман дал выпускникам напутствие и посоветовал уехать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Facebook призвал выпускников уезжать. Он пояснил, что именно такое напутствие сделал выпускникам.

«Уезжайте. Если есть возможность — уезжайте. Двери закрываются. Мне очень больно это говорить, но я бы сказал», — заявил на своей странице Ройзман. На момент публикации URA.RU не удалось дозвониться до экс-мэра, он не ответил на звонок корреспондента.

В отношении Ройзмана 12 мая Октябрьским районным судом Екатеринбурга было рассмотрено два судебных дела. Политика обвиняли в организации несанкционированных митингов 31 января и 21 апреля. Оба раза суд признал Ройзмана виновным и назначил ему девять суток ареста. Областной суд оба срока уменьшил до суток.

Ройзман поделился высказыванием в социальных сетях Скриншот с социальной сети Facebook