23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

Ройзман призвал выпускников школ уезжать. «Двери закрываются»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман дал выпускникам напутствие и посоветовал уехать Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Facebook призвал выпускников уезжать. Он пояснил, что именно такое напутствие сделал выпускникам.

«Уезжайте. Если есть возможность — уезжайте. Двери закрываются. Мне очень больно это говорить, но я бы сказал», — заявил на своей странице Ройзман. На момент публикации URA.RU не удалось дозвониться до экс-мэра, он не ответил на звонок корреспондента.

В отношении Ройзмана 12 мая Октябрьским районным судом Екатеринбурга было рассмотрено два судебных дела. Политика обвиняли в организации несанкционированных митингов 31 января и 21 апреля. Оба раза суд признал Ройзмана виновным и назначил ему девять суток ареста. Областной суд оба срока уменьшил до суток.

Ройзман поделился высказыванием в социальных сетях

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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