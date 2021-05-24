24 мая 2021

В Челябинске огласили первые итоги праймериз в Госдуму

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Илья Коломейский заявился на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Челябинск, медведь ер, единая россия, кот рося
В 2021 году единороссы проводят праймериз в интернете Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На открывшихся в Челябинской области праймериз «Единой России» уже проголосовали более 62 тысяч человек. Об этом сообщили URA.RU в региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования.

«Со старта предварительного голосования 24 мая и на 18:00 вторника в праймериз приняли участие более 62 тысяч южноуральцев. Всего на сайте предварительного голосования в качестве выборщиков зарегистрировались 182 тысячи жителей региона. Это 7% от общего числа избирателей в Челябинской области», — пояснили URA.RU в оргкомитете.

По итогам приема документов в регионе зарегистрировано 135 участников праймериз. Из них 65 человек баллотируются в пяти одномандатных округах и 70 — по федеральному списку. Около 50% участников — беспартийные, треть представляет общественные и волонтерские организации. Почти 30% кандидатов моложе 35 лет, а самому молодому 22 года.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Электронное голосование в рамках праймериз пройдет с 24 по 30 мая, параллельно — до вечера 28 мая — можно зарегистрироваться в качестве выборщиков. Прием заявок от претендентов закончили 14 мая. Завершение приема заявок на праймериз партии власти ознаменовалось скандалом — свое исключение из числа участников оспорил влиятельный депутат гордумы Илья Мительман.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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