В Челябинской области срываются праймериз «Единой России»

Голосование на праймериз ЕР пройдет с 24 по 30 мая (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Число выборщиков на праймериз «Единой России» в Челябинской области вдвое меньше необходимого. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.

«К 18 мая через госуслуги зарегистрировались порядка 140 тысяч выборщиков. А необходимо для проведения праймериз 312 тысяч, то есть не меньше 12% от населения. Уже традиционно в отстающих Копейск, Челябинск, Чебаркуль, Куса, Миасс и Златоуст. „Остановился“ Коркинский муниципальный район. Второй мегаполис области — Магнитогорск — напротив, лидирует», — рассказал инсайдер.

По его словам, от лидеров организаций ЕР в территориях в ультимативной форме потребовали довести число выборщиков до «предписанной» — включая личные визиты на предприятия и в организации. В качестве подспорья для желающих принять участие в праймериз продлены сроки подачи заявок — теперь их можно сдать до 28 мая.

«За подготовку и организацию праймериз отвечают руководители местных отделений ЕР. В том числе в тех случаях, когда ими являются главы муниципальной исполнительной и представительной власти. Делать вид, что они ни при чем, бесполезно — спросят со всех», — заявили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, воздержавшись при этом от иных комментариев.

Всего на праймериз ЕР в Челябинской области зарегистрированы 135 кандидатов. Из них 87 человек выдвинулись по федеральному списку, а в пяти одномандатных округах зарегистрировались от семи до 12 претендентов. Однако завершение приема заявок на праймериз партии власти ознаменовалось скандалом — свое исключение из числа участников оспорил влиятельный депутат гордумы Илья Мительман.