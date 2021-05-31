Путин в прямом эфире пообщался с многодетной пермской семьей

Президент поговорил с семьей из Лысьвы посредством видеосвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в прямом эфире пообщался с многодетной семьей из города Лысьвы Пермского края. Встреча главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», транслировалась на телеканале «Россия 24».

«Если говорить о нашей семье, то у нас 11 детей: семь мальчиков и четыре девочки. Старшему 25 лет, младшему — семь лет. Дети увлекаются музыкой и физкультурой, участвуют в разных школьных соревнованиях», — рассказал глава семейства Путину о своих детях.

Президент в ответ сказал, что его очень радует, что «каждый ребенок находит себе занятие по душе». «Такая возможность для этого создана прежде всего вами, родителями. Это очень здорово», — отметил Путин. Семья из Лысьвы также поблагодарила президента за награду и возможность участвовать в такой встрече и пригласила в гости. Помимо пермской семьи Путин пообщался с семьями из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии и Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономного округов.