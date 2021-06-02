На свердловских выборах в Госдуму возникла новая интрига

Лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских получил шанс на переизбрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На выборах депутатов Госдумы от Свердловской области возникла новая интрига. Как сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора, лидер свердловских профсоюзов, депутат Госдумы Андрей Ветлужских вновь получил шанс завоевать мандат федерального парламентария, хотя некоторое время назад команда главы региона не видела его в этом качестве.

Оргкомитет праймериз «Единой России» подвел окончательные итоги предварительного голосования, они опубликованы на официальном сайте ЕР. «У Ветлужских появился шанс. Антон Шипулин, занявший второе место в партсписке, утвержден в качестве кандидата по Серовскому одномандатному округу. Следовательно, избираться по списку он не будет», — констатировал собеседник агентства. Он добавил, что сам губернатор, занявший первое место в списке, равно как и его заместители Сергей Бидонько (5-е место) и Александр Высокинский (7-е место), в Госдуму явно не пойдут. Занявший 6-е место Зелимхан Муцоев традиционно будет избираться в Первоуральске.

«Таким образом, три реально проходных мандата достанутся [соавтору поправок в Конституцию Павлу] Крашенинникову, [главе свердловского ОНФ Жанне] Рябцевой и Ветлужских», — подытожил источник. В пресс-службе регионального отделения ЕР предложили дождаться съезда партии, который состоится 21 июня и утвердит списки.

Расстановка сил в одномандатных округах оказалась более предсказуемой: в Нижнем Тагиле партийную поддержку получил директор по персоналу УВЗ Константин Захаров, в Свердловском одномандатном избирательном округе фаворитом стал Андрей Альшевских, в Каменске-Уральском — Лев Ковпак, в Березовском — Сергей Чепиков, в Асбестовском — Максим Иванов, в Первоуральском — Зелимхан Муцоев, в Серовском — Антон Шипулин.