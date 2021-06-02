Пермское ГУ МВД отсудило у военного пенсионера 23 тысячи рублей

Пермская полиция сначала перевела пенсионеру деньги, а потом через суд потребовала их вернуть Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Военный пенсионер, подполковник юстиции Сергей Титов должен отдать ГУ МВД России по Пермскому краю более 23 тысяч рублей. По данным ГАС «Правосудие», силовики сначала сами выдали эти деньги пенсионеру, а потом решили забрать их назад.

«ГУ МВД России по Пермскому краю обратилось к мировому судье судебного участка № 5 Дзержинского судебного района Перми с иском к Титову С. Ф. о взыскании неосновательного обогащения в размере 23 341,94 рубля», — сказано в материалах дела. Мировой суд иск удовлетворил, а Дзержинский районный суд Перми, куда Титов обратился с апелляцией, с решением своих коллег согласился.

Силовики представили в суд доказательства того, что Титов получал компенсацию за съемное жилье, которое он арендовал в Алтайском крае. Но в конце 2018 года пенсионер переехал в Москву и перестал нуждаться в улучшении жилищных условий. Это выяснилось после серии запросов в Алтайский край и Москву. «Основания для выплаты Титову С. Ф. компенсации за наем жилого помещения с 01.01.2019 г. не имелось, образовалась переплата», — сказано в решении суда.

За шесть с половиной месяцев сумма переплаты превысила 23 тысячи рублей, которые Титов не хотел добровольно возвращать. В суде он объяснил это тем, что московские чиновники просто заволокитили его дело. И с августа 2019 года он вновь пытается получить статус нуждающегося через суд. Данный аргумент в Перми не стали учитывать, поскольку решения о постановке Титова на учет пока не принято. Соответственно, если это произойдет, то он вновь сможет обратиться в суд, а сейчас должен будет вернуть 23 тысячи полицейскому главку Пермского края.