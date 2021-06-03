Мятежный челябинский политик принял решение по выборам в Госдуму

Депутат гордумы Челябинска Илья Мительман, со скандалом исключенный из праймериз, отказался от участия в выборах в Госдуму. Об этом заявил URA.RU сам политик.
«Ответа из Москвы на свою жалобу на действия регионального оргкомитета, снявшего меня с праймериз, я так и не получил. Но сейчас меня это не слишком волнует. У меня сейчас хватает забот по бизнесу и обязательств перед избирателями в Челябинске», — сказал Мительман URA.RU.
«После отказа в поддержке со стороны „Единой России“ Мительман получил предложения сразу от нескольких партий, среди которых называют „Партию Роста“ и „Новые люди“. Но своему окружению он заявил, что не хочет повторения судьбы действующего депутата Госдумы Андрея Барышева, который после „развода“ с ЕР становится все более токсичным политиком», — рассказал инсайдер URA.RU.
Мительмана исключили из участников предварительного голосования 14 мая, сразу после окончания приема заявлений от потенциальных участников. Предполагалось, что поводом станут обвинения в подкупе избирателей — однако они не подтвердились. Причиной стало нарушение партийной дисциплины: во время отчета главы Челябинска Натальи Котовой перед депутатами гордумы Мительман, вопреки мнению фракции ЕР, поставил «неуд» мэру.
После этого политик, по данным соцопросов лидировавший по узнаваемости в одномандатном округе, обжаловал решение областного оргкомитета в Москве. Параллельно он стал получать предложения от других политических сил об участии в избирательной кампании.
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