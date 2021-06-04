Путин похвалил Челябинскую область перед элитой России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что регионам с хорошей динамикой будут помогать Фото:

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил заслуги Челябинской области. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия-24».

«Хорошую динамику показала Челябинская область», — заявил Путин, комментируя итоги нового национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Глава государства заявил, что регионам с такой динамикой будут помогать.

Рейтинг, о котором говорил Путин, формирует Агентство стратегических инициатив. Оцениваются усилия властей регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Челябинская область впервые вошла в ведущую десятку, заняв 9 место.

«Хочу сказать, что мы не будем почивать на лаврах, это только первые шаги, — заявил Текслер журналистам. — Я рад, что наши инициативы видят, мы будем продолжать системную работу». По словам губернатора, рейтинг не является самоцелью. «Цель — это рост инвестиций, развитие бизнеса, увеличение товарооборота, вовлеченность самозанятых в процесс экономической жизни в регионе. Это самые главные оценки», — сказал губернатор.

Данные рейтинга озвучили 4 июня на ПМЭФ, в котором принимает участие Текслер. Ранее области не удавалось войти даже в двадцатку рейтинга АСИ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...