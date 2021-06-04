Путин похвалил Челябинскую область перед элитой России

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил заслуги Челябинской области. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия-24».
«Хорошую динамику показала Челябинская область», — заявил Путин, комментируя итоги нового национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Глава государства заявил, что регионам с такой динамикой будут помогать.
Рейтинг, о котором говорил Путин, формирует Агентство стратегических инициатив. Оцениваются усилия властей регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Челябинская область впервые вошла в ведущую десятку, заняв 9 место.
«Хочу сказать, что мы не будем почивать на лаврах, это только первые шаги, — заявил Текслер журналистам. — Я рад, что наши инициативы видят, мы будем продолжать системную работу». По словам губернатора, рейтинг не является самоцелью. «Цель — это рост инвестиций, развитие бизнеса, увеличение товарооборота, вовлеченность самозанятых в процесс экономической жизни в регионе. Это самые главные оценки», — сказал губернатор.
Данные рейтинга озвучили 4 июня на ПМЭФ, в котором принимает участие Текслер. Ранее области не удавалось войти даже в двадцатку рейтинга АСИ.
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