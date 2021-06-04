Челябинская область впервые вошла в престижный рейтинг

Алексей Текслер на форуме в Санкт-Петербурге узнал данные нового рейтинга АСИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинская область вошла в первую десятку национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, данные нового рейтинга огласили 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в котором принимает участие глава региона.

«Челябинская область по итогам 2020 года занимает 9 строчку», — уточнили в пресс-службе Текслера. Это рейтинг формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Эксперты оценивают усилия властей в субъектах РФ по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

«Объем инвестиций в основной капитал Челябинской области в 2020 году составил 322,2 млрд рублей, что на 21 млрд больше, чем в 2019 году, — заявили в пресс-службе губернатора. — В первом квартале 20201 года этот показатель также увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 64,5 млрд рублей».

При губернаторе Борисе Дубровском региону ни разу не удалось войти в двадцатку этого рейтинга, хотя глава региона каждый год ставил такую задачу. После того, как задача не выполнялась, Дубровский обещал кадровые решения, но отставок в экономблоке правительства не происходило.