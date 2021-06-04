На борту самолета было 8 человек, включая парашютистов Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области самолет АН-2 5 июня совершил экстренную посадку на поле. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной нештатной ситуации стала неисправность двигателя.

«05.06.2021 около поселка Сухтелинский Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации АН-2 в связи технической неисправностью двигателя (повышение температуры)», — сообщает пресс-служба. Самолет летел из аэродрома Калачево Челябинск до аэродрома Агаповка под Магнитогорском.

На борту самолета находилось 8 человек. Среди них — капитан воздушного судна, пилот, механик, врач и четыре парашютиста. Парашютисты собирались в Агаповке провести серию прыжков. Никто не пострадал. Между Сухотелинским, где сел самолет, и Агаповкой сто километров.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полётов проводит Карталинска транспортная прокуратура. В настоящее время производится осмотр технического состояния воздушного судна.