06 июня 2021

В центре Екатеринбурга из-за праздника закроют парковку

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, автостоянка, площадь1905 года, город екатеринбург, площадь 1905 года, парковка автомобилей, стоянка машин
Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 10 по 14 июня Фото:

Стоянку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют с 10 по 14 июня из-за празднования Дня России. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

«Запретить стоянку автотранспорта на площади 1905 года с 00:00 10.06.2021 до 00:00 14.06.2021», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. На площади 1905 года будет развернута сцена для проведения выступлений, приуроченных к празднику.

Кроме этого, в День России будет запрещена продажа спиртного в квадрате улиц Горького — Малышева — Воеводина — проспекта Ленина — площади Труда. Купить алкогольные напитки нельзя будет 12 июня с 10:00 до 15:00. В квадрате улиц Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального — 8 Марта в этот день продажа спиртного будет прекращена с 14:00 до 21:00.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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