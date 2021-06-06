В центре Екатеринбурга из-за праздника закроют парковку

Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 10 по 14 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоянку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют с 10 по 14 июня из-за празднования Дня России. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

«Запретить стоянку автотранспорта на площади 1905 года с 00:00 10.06.2021 до 00:00 14.06.2021», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. На площади 1905 года будет развернута сцена для проведения выступлений, приуроченных к празднику.

Кроме этого, в День России будет запрещена продажа спиртного в квадрате улиц Горького — Малышева — Воеводина — проспекта Ленина — площади Труда. Купить алкогольные напитки нельзя будет 12 июня с 10:00 до 15:00. В квадрате улиц Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального — 8 Марта в этот день продажа спиртного будет прекращена с 14:00 до 21:00.