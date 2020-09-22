Центробанк подал в суд на экс-премьера пермского правительства

Иск Центробанка рассматривается в Арбитражном суде Пермского края Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Уральское ГУ Центробанка РФ подало судебный иск к экс-председателю правительства Пермского края Николаю Бухвалову. Финансовый регулятор требует Бухвалова исполнить предписания банка. Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.

«Центральный банк РФ (истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Бухвалову Николаю Ювенальевичу (ответчик) о возложении обязанности по исполнению предписания банка от 09.01.2020», — указано в картотеке краевого Арбитражного суда.

В качестве третьего лица, «не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», к участию в деле привлечено АО «Завод ЖБК №1». Одним из собственников площадки, на которой расположен завод, как сообщалось ранее, значится Бухвалов. Он же являлся крупнейшим акционером ЖБК № 1.

Бухвалов занимал пост председателя правительства края с 2006 по 2008 годы. В разное время он также занимал пост гендиректора ОАО «Мотовилихинские заводы» руководителя московского холдинга «Промтехнологии». В 2016 году экс-чиновник краевого правительства переехал жить за границу.