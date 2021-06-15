15 июня 2021

За свердловского студента с зелеными волосами вступился политик. «Это же Средневековье!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, шипулин антон
Антона Шипулина поразило поведение преподавателей Уральского политехнического колледжа Фото:

Депутат Госдумы РФ Антон Шипулин вступился за студента из Екатеринбурга, которому занизили оценку за диплом из-за внешнего вида. Первоначально он принял новость за шутку, сообщил политик.

«Первая моя реакция была — „что? Это шутка такая?“» — написал Шипулин на своей странице в Instagram. Когда депутат убедился, что речь о шутке не идет, он возмутился поведением педагогов Уральского политехнического колледжа.

«Это же Средневековье какое-то! Абсолютное проявление невежества и ханжества. Если этот парень умный, талантливый, способный и в будущем своим трудом будет приносить пользу обществу, то разве есть разница, зеленые у него волосы или красные?» — отметил Шипулин, добавив, что времена, когда хиппи, эмо, готов и панков гоняли за внешний вид, давно уже прошли.

Как писало URA.RU, студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову занизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос. Сам он считает, что работа и ее защита были выполнены на «отлично» и не вызывали вопросов. В обстоятельствах происшествия разбирается областное минобразования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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