Антона Шипулина поразило поведение преподавателей Уральского политехнического колледжа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Антон Шипулин вступился за студента из Екатеринбурга, которому занизили оценку за диплом из-за внешнего вида. Первоначально он принял новость за шутку, сообщил политик.

«Первая моя реакция была — „что? Это шутка такая?“» — написал Шипулин на своей странице в Instagram. Когда депутат убедился, что речь о шутке не идет, он возмутился поведением педагогов Уральского политехнического колледжа.

«Это же Средневековье какое-то! Абсолютное проявление невежества и ханжества. Если этот парень умный, талантливый, способный и в будущем своим трудом будет приносить пользу обществу, то разве есть разница, зеленые у него волосы или красные?» — отметил Шипулин, добавив, что времена, когда хиппи, эмо, готов и панков гоняли за внешний вид, давно уже прошли.

Как писало URA.RU, студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову занизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос. Сам он считает, что работа и ее защита были выполнены на «отлично» и не вызывали вопросов. В обстоятельствах происшествия разбирается областное минобразования.