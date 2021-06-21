21 июня 2021
20 июня 2021
19 июня 2021

Челябинцы просят Текслера не вводить принудительную вакцинацию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, укол, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, прививка от ковид
Пока прививки от коронавируса в Челябинской области остаются добровольными Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Челябинского губернатора Алексея Текслера просят не вводить принудительную вакцинацию от COVID-19. Обращение появилось в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте». Под обращением появилось более 100 комментариев, мнения разделились, в целом большинство высказалось против обязательных прививок.

«Уважаемый Алексей Леонидович!!! В связи с тем, что в других регионах вводятся жесткие меры, попирается право выбора человека, жители Челябинской области просят, чтобы вы были благоразумны и в нашем регионе оставили вакцинацию добровольной, в соответствии с законами и статьями Конституции», — обратилась к губернатору жительница Копейска Светлана Леваловская. Связаться с автором обращения URA.RU не удалось.

«Если о себе не думаете, то государство обязано взять на себя обязанность заботы об окружающих», — пишет Алиса Писаренко. «Я не доверяю такой скоропалительной вакцине!!! Я не подопытный кролик, чтобы на мне ее испытывали и на моих родных!» — заявляет Елена Абдулина. «Желаю всем противникам прививки переболеть КОВИДОМ, я знаю, что это такое», — сообщает Наталья Трускова. «Прививайтесь, если хотите убить свой иммунитет», — утверждает Ольга Ведрова.

«Обязательная вакцинация в Челябинской области пока не планируется», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера. Источник в резиденции губернатора сообщил, что власти сейчас наблюдают за заболеваемостью COVID-19 в регионе и решение могут принять, если ситуация резко ухудшится.

Паблик «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» не является официальным аккаунтом властей, но жители в нем размещают жалобы, адресованные губернатору. Обязательная вакцинация от коронавируса введена уже в 11 регионах России.

Алексея Текслера просят оставить вакцинацию добровольной

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...