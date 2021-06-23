В Челябинской области назвали результаты ЕГЭ по истории и физике

В Челябинской области растет число стобалльников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве образования Челябинской области 24 июня озвучили итоги ЕГЭ по истории и физике. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, 14 выпускников сдали эти предметы на 100 баллов.

«В этом году высший балл по физике получили семь участников ЕГЭ. По истории 100 баллов набрали также семь выпускников области. Кроме того, после утверждения сегодняшних результатов у нас добавилось еще три учащихся, получивших по двум экзаменам по 100 баллов. Это выпускники из Челябинска и Еманжелинска», — заявили в пресс-службе.

Теперь в Челябинской области уже восемь выпускников сдавших этим летом ЕГЭ на 200 баллов. Единые госэкзамены по истории и физике в Челябинской области сдавали более четырех тысяч человек.

Ранее ЕГЭ по математике на 100 баллов сдали 15 выпускников челябинских школ. Среди тех, кто сдавал ЕГЭ по русскому языку, 47 участников показали максимальный результат.