Хуснуллин выделил Челябинской области 1,8 млрд рублей на жилье

Об участии в проекте инфраструктурных облигаций губернатор Алексей Текслер (слева) говорил с Маратом Хуснуллиным в ходе визита на Южный Урал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комиссия по региональному развитию, возглавляемая вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, согласовала заявку от Челябинской области на инфраструктурные облигации стоимостью 1,8 млрд рублей. На эти средства в регионе построят 85 тыс. кв. метров жилья, сообщили URA.RU в правительстве России.

«Инструмент инфраструктурных облигаций достаточно сложный, и я хочу поблагодарить регионы, которые стали первопроходцами в данном вопросе. Благодаря этому инструменту в Тульской области будет построено 771 тыс. кв. м жилья, а в Челябинской области — 85 тыс. кв. м», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства РФ.

Хуснуллин поручил «ДОМ.РФ» обеспечить предоставление льготных займов и начать финансирование инфраструктурных проектов в Челябинской области уже в сентябре. Механизм позволит привлечь частные инвестиции в улучшение условий жизни населения и качества городской среды.

Кроме того, за счет инфраструктурных облигаций до 2023 года под Челябинском построят школу на 1100 мест и детский сад на 278 мест в загородном квартале «Белый хутор». На реализацию проекта под государственную гарантию области инвестор получит у ООО «СОПФ Инфраструктурные облигации» 1,4 млрд рублей под 3,5% годовых.

Инфраструктурные облигации — новый инструмент компании «Дом.рф», позволяющий снизить проектные расходы застройщиков. Речь идет о займе от 3,4%. Такой подход позволят снять с региональных бюджетов часть нагрузки и расширить масштаб реализуемых проектов.