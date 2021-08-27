Дорожники перекрыли часть трассы из Екатеринбурга в Тюмень

На дороге организуют реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень частично перекрыт вплоть до 1 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«С 27 августа по 1 сентября на 46 километре автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень организовано реверсивное движение. Причина — ремонт на путепроводе через железную дорогу», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Кроме того, ночью 28 августа, с полуночи до трех часов утра, дважды будет закрыто движение по участку на 19-м километре трассы. Это вызвано необходимостью замены электропроводов.

Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Владимир Якушев назвал сроки расширения «трассы смерти», ведущей из Тюмени в ХМАО. Проектирование намечено на 2022 год.