27 августа 2021

Дорожники перекрыли часть трассы из Екатеринбурга в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс, перекрытие движения, трасса челябинск курган
На дороге организуют реверсивное движение Фото:

Участок федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень частично перекрыт вплоть до 1 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«С 27 августа по 1 сентября на 46 километре автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень организовано реверсивное движение. Причина — ремонт на путепроводе через железную дорогу», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Кроме того, ночью 28 августа, с полуночи до трех часов утра, дважды будет закрыто движение по участку на 19-м километре трассы. Это вызвано необходимостью замены электропроводов.

Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Владимир Якушев назвал сроки расширения «трассы смерти», ведущей из Тюмени в ХМАО. Проектирование намечено на 2022 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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