Дедушка уральского рока госпитализирован с коронавирусом

У композитора 40% поражения легких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбургский музыкант Александр Пантыкин, председатель Союза композиторов Свердловской области, попал в больницу с коронавирусом. Об этом агентству сообщили друзья композитора. Пантыкин лежит в госпитале ветеранов войн Екатеринбурга.

«Лежу, как все — с коронавирусом. Поражение легких 40%, но уже пошел на поправку. Нахожусь в больнице, под присмотром врачей, в обычной палате», — передал URA.RU слова Пантыкина знакомый музыканта.

Александра Пантыкина называют «дедушкой уральского рока»: в 80—90 годы он был лидером группы «Урфин Джюс» и одним из создателей свердловского рок-клуба, работал с группами «Настя» и «Наутилус Помпилиус». Написал музыку ко многим театральным спектаклям, а также кинофильмам («Все будет хорошо», «Ты у меня одна», «Зал ожидания», «Мы из будущего-2»). В январе 2021 Пантыкин привился от коронавируса, воспользовавшись отечественным препаратом «Спутник V, и даже хотел написать песню про вакцинацию.