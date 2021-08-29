29 августа 2021
28 августа 2021

Дедушка уральского рока госпитализирован с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, пантыкин александр, усталость, портрет
У композитора 40% поражения легких Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Екатеринбургский музыкант Александр Пантыкин, председатель Союза композиторов Свердловской области, попал в больницу с коронавирусом. Об этом агентству сообщили друзья композитора. Пантыкин лежит в госпитале ветеранов войн Екатеринбурга.

«Лежу, как все — с коронавирусом. Поражение легких 40%, но уже пошел на поправку. Нахожусь в больнице, под присмотром врачей, в обычной палате», — передал URA.RU слова Пантыкина знакомый музыканта.

Александра Пантыкина называют «дедушкой уральского рока»: в 80—90 годы он был лидером группы «Урфин Джюс» и одним из создателей свердловского рок-клуба, работал с группами «Настя» и «Наутилус Помпилиус». Написал музыку ко многим театральным спектаклям, а также кинофильмам («Все будет хорошо», «Ты у меня одна», «Зал ожидания», «Мы из будущего-2»). В январе 2021 Пантыкин привился от коронавируса, воспользовавшись отечественным препаратом «Спутник V, и даже хотел написать песню про вакцинацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...