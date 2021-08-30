Школы Екатеринбурга перейдут на пятидневку

По субботам школьникам предлагают ходить в лес, на экскурсии или в кино Фото: Анна Майорова © URA.RU

Практически все школы Екатеринбурга в новом учебном году перейдут на пятидневную учебную неделю. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования администрации города.

«Школы Екатеринбурга с 2019/2020 учебного года начали поэтапно переходить на 5-дневную учебную неделю», — сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что переход необходим в том числе для оптимизации нагрузки школьников. В новом учебном году на пятидневку перейдет среднее звено в 154 школах Екатеринбурга (94% от общего числа учебных заведений) и старшеклассники в 120 школах (74%). «Остальные школы запланировали поэтапный переход на 5-дневную учебную неделю», — подчеркнули в сообщении. При этом отмечается, что субботу школьники могут занять походами в лес, кино или экскурсиями.

Накануне нового учебного года в некоторых школах Екатеринбурга заявили о нехватке учителей. Так, за два дня до 1 сентября на ежегодном родительском собрании в лицее №130 объявили о том, что у учеников среднего звена пока нет учителя математики. В лицее №20 заявляли о проблеме с учителями физики.