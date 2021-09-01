Путин обвинил США в трагедии в Афганистане

Владимир Путин заявил о недопустимости навязывания другим странам чего-либо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Власти США виноваты в трагедии в Афганистане, потому что 20 лет пытались там навязывать свои нормы и стандарты. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече со школьниками во Владивостоке.

«20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей там. А по сути — внедрять свои нормы и стандарты. Результат: одни трагедии, одни потери. Результат нулевой», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на канале «Россия 24».

По его словам, причина в том, что нужно уважать историю, культуру и философию другой страны. «Извне навязать невозможно ничего», — сказал президент на встрече со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке.

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» захватило власть в Афганистане 15 августа. Активное наступление боевиков на Кабул началось на фоне объявления США о выводе своих войск из страны.