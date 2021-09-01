Огонь перекинулся с одного дома на другой (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мощный пожар охватил два двухэтажных коттеджа в поселке Коптяки под Екатеринбургом. Об этом URA.RU, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По предварительной информации, огонь разгорелся в одном из частных домов и перекинулся на соседние строения.

«Горят два частных жилых дома, две бани и надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В тушении возгорания задействованы 11 единиц техники и 29 пожарных. Как сообщало URA.RU в ночь на 1 сентября сильный пожар бушевал в садоводческом товариществе в Екатеринбурге. В результате происшествия три человека пострадали (мужчина и двое детей), из них один малолетний погиб. Второй ребенок и его отец находятся в больнице.

Пожар в поселке Коптяки Фото: ГУ МЧС по Свердловской области