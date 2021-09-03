Украинский политолог: Зеленский в США лишился «козырного туза»

Козырной туз — это соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства, отметил Чаплыга Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинский политолог Михаил Чаплыга назвал главной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Об этом он заявил в эфире телеканала.

«У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства», — сказал Михаил Чаплыга в эфире телеканала «Наш».

Политолог отметил, что угрозы украинских политиков возродить ядерный арсенал, а также «уйти» под влияние Китая были не шантажом, а «фигней». Выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия было бы спасением в критичной ситуации, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Вашингтону сейчас не до Украины и встреча президентов этих двух стран выглядит, как провал. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, добавив, что визит президента Украины Зеленского в США затерялся на фоне заявления Байдена об Афганистане.