07 ноября 2021

УрФУ отказался от денег Ходорковского

© Служба новостей «URA.RU»
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УрФУ получал гранты от нежелательной в РФ организации Фото:

Уральский федеральный университет отказался от грантовой поддержки «Оксфордского российского фонда», признанного Минюстом РФ нежелательной организацией, сообщили в пресс-службе университета. К финансированию фонда имеет отношение бизнесмен Михаил Ходорковский.

«В настоящее время УрФУ с Оксфордским российским фондом не сотрудничает», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза. Фонд финансируется «Фондом Михаила Ходорковского (также включен в список нежелательных в РФ организаций).

URA.RU направило запрос в пресс-службу УрФУ. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «БесогонTV» сообщил, что УрФУ получает грантовую поддержку от нежелательной организации. По его словам, университет получил от фонда 193 тысячи долларов. Кроме УрФУ поддержкой пользовались и другие российские вузы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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