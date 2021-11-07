УрФУ отказался от денег Ходорковского

УрФУ получал гранты от нежелательной в РФ организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет отказался от грантовой поддержки «Оксфордского российского фонда», признанного Минюстом РФ нежелательной организацией, сообщили в пресс-службе университета. К финансированию фонда имеет отношение бизнесмен Михаил Ходорковский.

«В настоящее время УрФУ с Оксфордским российским фондом не сотрудничает», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза. Фонд финансируется «Фондом Михаила Ходорковского (также включен в список нежелательных в РФ организаций).

URA.RU направило запрос в пресс-службу УрФУ. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «БесогонTV» сообщил, что УрФУ получает грантовую поддержку от нежелательной организации. По его словам, университет получил от фонда 193 тысячи долларов. Кроме УрФУ поддержкой пользовались и другие российские вузы.