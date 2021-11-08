Родители челябинских школьников требуют отменить дистант

Родителям трудно заниматься с детьми самостоятельно на дистанционном обучении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске родители школьников недовольны введением режима дистанционного обучения для детей. Требования отменить дистант они опубликовали в социальных сетях.

«Учителя по всем предметам „накидали“ информацию, каждый там, где ему удобно. В итоге нужно скачать кучу всяких приложений. И нужно сидеть учить своего ребенка. Кошмар какой-то. Придумали дистант, а как обучать детей не придумали», — написал один из родителей в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

URA.RU связалось с министерством образования области по данному вопросу. На момент публикации комментария от них не последовало.

Школы Челябинской области перешли на дистанционный режим обучения с 8 ноября. Данное решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.