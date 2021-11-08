Сайт свердловского информационно-расчетного центра сломался

Свердловчане не могут воспользоваться сайтом, он перестал загружать информацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) не могут воспользоваться сайтом областного информационно-расчетного центра. Сайт не загружается. Информация об этом появилась в социальной группе «ВКонтакте» «Детские пособия Екатеринбург и область |Мамы |Екб».

«Всем доброго утречка, кто-нибудь заходил на сайт ОИРЦ? Не могу зайти. Сайт вообще как будто пропал», — написала участница группы Татьяна. По словам другой участницы социального паблика, несмотря на попытки сайт загрузить не удалось. «У меня вообще не грузит. Возможно много финов, вот и сайт перегружен. Да и вообще, нет смысла туда утром заходить. Сайт всегда зависает и не грузит», — отметила горожанка.

Редакция URA.RU направила запрос в ОИРЦ (областной информационно-расчетный центр — прим.URA.RU). На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что родители екатеринбургских школьников пожаловались на работу приложения «Сетевой город. Образование». С начала учебного года не работает электронный журнал. При этом родители отмечают, что некоторые сервисы сайта работают. Так, в разделе форума можно получить расписание на следующий день, а что касается отчетов по успеваемости, то этот раздел выдает ошибку.

Обновлено в 11:55

«Сегодня с утра действительно был кратковременный технический сбой. В настоящее время неполадки устранены, сайт работает. Пользователям в случае проблем получения информации с сайта рекомендуем звонить на телефоны горячей линии 312-07-30 или 312-07-12», сообщили URA.RU в ОИРЦ.

Фото с сайта ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ И ОБЛАСТЬ|МАМЫ|ЕКБ