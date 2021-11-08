Челябинские школьники выйдут с дистанционного обучения

Ирина Гехт призвала родителей школьников потерпеть еще неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Дистанционное обучение для школ Челябинской области, введенное из-за пандемии коронавируса во время нерабочих дней, не будет продлеваться. 15 ноября школьники вернутся к учебе в прежнем режиме. Об этом 9 ноября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт, в специальном обращении к родителям школьников.

«Хотела бы обратиться к нашим уважаемым родителям, бабушкам и дедушкам и сказать о том, что у нас всего на неделю вводится дистанционное обучение. Надо недельку потерпеть для того, чтобы сохранить здоровье наших детей, для того чтобы со следующего понедельника выйти в обычный формат учебы», — заявила Гехт в обращении, разосланном СМИ.

Гехт отметила, что заболеваемость ОРВИ, COVID, гриппом в регионе выше эпидпорога на 50%. По ее словам, чтобы разорвать инкубационный период, требуется две недели, и поэтому было принято решение о введении с 8 ноября недели дистанционного обучения. До этого школьники были на каникулах.

Ранее родители челябинских школьников пожаловались губернатору Алексею Текслеру на проблемы дистанционного обучения. Они потребовали вернуть детей в школы. Нерабочие дни в регионе продлятся до 12 ноября включительно.