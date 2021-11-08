Мигранты в ХМАО остались без прививок от коронавируса и QR-кодов

В ХМАО трудовые мигранты не могут пройти вакцинацию из-за отсутствия платной прививки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не имеющие гражданства России жители Урая не могут привиться от коронавируса из-за отсутствия в больницах платной вакцины. Об этом рассказала депутат думы Урая Елена Бусарева во время встречи с губернатором ХМАО Натальи Комаровой.

«В городе есть трудовые иммигранты, которые желают вакцинироваться. Однако не могут привиться даже платно. Они не могут привиться и получить QR-код, чтобы попасть в детский сад, магазины, спортивные учреждения», — сказала Бусарева.

На данный момент единственным медицинским учреждением, где ставят платную вакцину, является Центр профессиональной патологии в Ханты-Мансийске. Однако, по словам Бусаревой, в центре сообщают об отсутствии платной вакцины. В разговоре с корреспондентом агентства глава города Тимур Закирзянов заверил, что в ближайшее время город ожидает поставку порядка 100 вакцин для платного использования.

Ранее URA.RU писало, что работодателям ХМАО поручили привить всех сотрудников. Обязательную вакцинацию положено пройти трудовым мигрантам, работникам социальных организаций, медикам, учителям, работникам транспортной и коммунальной инфраструктуры, силовикам и чиновникам. Отказавшимся от вакцинации грозит отстранение от работы.