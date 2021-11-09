На Челябинскую область надвигаются снегопады

Водителей просят быть аккуратнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области предупредили водителей о надвигающихся снегопадах. Как сообщили URA.RU в миндортрансе области, в регионе с 10 на 11 ноября ожидается понижение температуры воздуха, возможны гололедные явления.

«С 10 на 11 ноября ожидается понижение температуры воздуха, возможны гололедные явления. Дорожной техникой производится противогололедная обработка», — говорится в сообщении областного министерства транспорта.

Федеральную трассу М-5 в некоторых районах Челябинской области 10 ноября засыпало снегом. Водители отмечают увеличение снежных осадков в районе Златоуста и Бакала.