09 ноября 2021

На Челябинскую область надвигаются снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Водителей просят быть аккуратнее Фото:

Власти Челябинской области предупредили водителей о надвигающихся снегопадах. Как сообщили URA.RU в миндортрансе области, в регионе с 10 на 11 ноября ожидается понижение температуры воздуха, возможны гололедные явления.

«С 10 на 11 ноября ожидается понижение температуры воздуха, возможны гололедные явления. Дорожной техникой производится противогололедная обработка», — говорится в сообщении областного министерства транспорта.

Федеральную трассу М-5 в некоторых районах Челябинской области 10 ноября засыпало снегом. Водители отмечают увеличение снежных осадков в районе Златоуста и Бакала.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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