Российские силовики рискуют остаться без служебных квартир

Если документы не подпишут до конца ноября, силовики останутся без служебного жилья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудникам Следственного комитета РФ в этом году могут не достаться служебные квартиры из-за изменений в законодательстве и отсутствия подписей в документах. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Часть средств — 100 миллионов рублей, невозможно изыскать из-за нюансов в законодательстве. Кроме того, документы на перераспределение денежных средств до сих пор не подписаны в правительственной комиссии по региональному развитию», — приводит его слова РИА «Новости».

Если вопрос не решится до конца ноября, то силовики останутся без служебного жилья. Такую информацию приводит деловое издание «Взгляд».

В конце сентября председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею о перераспределении бюджетных средств, предназначавшихся на нужды Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР. С первым траншем на госжилье для силовиков в размере 100 млн рублей все прошло нормально, а вот со вторым возникли проблемы. Документы на перераспределение этих денег уже больше месяца лежат без движения в правительственной комиссии по региональному развитию. Это и явилось причиной того, что в данный момент следователи ждут служебного жилья.