Что происходит на Крымском мосту 20 августа 2025 года: пробки и задержки

По данным telegram-канала, отслеживающего обстановку на транспортном переходе, к 10:00 по мск в очереди на досмотр со стороны Керчи скопилось 1270 транспортных средств. Время ожидания для автомобилистов, направляющихся из Крыма, составляет больше трех часов. Со стороны Тамани (материковой части) очередей нет. Подробнее о причинах задержек и динамике роста пробок — в материале URA.RU.
Пробки на Крымском мосту 20 августа 2025
По актуальным данным, опубликованным официальным источником информации о работе Крымского моста, наблюдается благоприятная транспортная обстановка со стороны Таманского полуострова.
Ситуация в направлении из Крыма несколько иная:
- 21:00 — 406 автомобилей (время ожидания около часа)
- 23:00 — 340 автомобилей (около часа)
- 03:00 — 114 автомобилей
- 05:00 — 323 автомобиля
- 07:00 — 805 автомобилей (около 3 часов)
- 09:00 — 1250 автомобилей (около 3 часов)
На данный момент в очереди со стороны Керчи находится 1270 транспортных средств. Время ожидания более трех часов.
Причины задержек на Крымском мосту 20 августа 2025
Скопление автомобилей на пропускном пункте обусловлено усиленным режимом контроля, который действует на данном транспортном объекте федерального значения. В целях обеспечения максимальной безопасности специалисты проводят комплексный досмотр каждого транспортного средства и личных вещей пассажиров. Для этих целей на подходах к мосту развернуто 110 пунктов проверки, распределенных по обеим сторонам переправы.
Нарастание напряженности в дорожной ситуации происходит на фоне высокого туристического спроса. Последний месяц лета является пиковым периодом для данного маршрута, поскольку именно в это время большинство отдыхающих отправляется на курорты.
Как контролируют безопасность на Крымском мосту
В целях обеспечения максимальной безопасности на подходах к транспортному переходу через Керченский пролив сотрудники правоохранительных органов осуществляют тщательный мониторинг дорожной обстановки. Полиция активно противодействует попыткам нарушения правил дорожного движения и несанкционированным объездам по придорожной полосе.
Единственным разрешенным маршрутом для движения транспортных средств является федеральная автомобильная дорога А-290. Все прочие пути подъезда к переправе временно не доступны для автомобильного транспорта.
Как проходит проверка
Процедура досмотра транспортных средств включает несколько этапов. Время проведения проверки различается в зависимости от типа транспортного средства: для легковых автомобилей оно составляет примерно 6 минут, для автобусов может достигать 15 минут.
В ходе осмотра производится проверка:
- документальное подтверждение личности водителя
- идентификация всех пассажиров
- обследование багажа и личных вещей
Методы досмотра предусматривают два варианта:
- автоматизированное сканирование с использованием специального оборудования
- детальный ручной осмотр транспортного средства
При проведении ручного досмотра пассажиры должны будут переместить свои вещи в специально оборудованное помещение. Сотрудники службы безопасности вправе запросить доступ к багажному отделению и осмотреть внутреннее пространство автомобиля.
