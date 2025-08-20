Российских пешеходов пугают новыми штрафами

Информация о том, что в России якобы собираются ввести штраф за пересечение пешеходного перехода с телефоном в руках и наушниках, является фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Данные о штрафах за пересечение перехода с телефоном в руках или наушниками отсутствуют в базе Прокуратуры, в частности, Краснодарского края. Там разъяснили, что пешеход будет привлечен к административной ответственности за переход в неположенном месте или на красный сигнал светофора (штраф в размере 500 рублей), за создание помех в движении транспорта (1000 рублей), в том числе — с причинением вреда легкой или средней тяжести потерпевшему (1500 рублей). Эти данные представлены на официальном сайте региональной прокуратуры.
На ложность расходящейся информации о штрафах также указывают заголовки авторитетных федеральных СМИ, которые описывали ситуацию только как предложение ввести ответственность, а не как факт уже готовящейся инициативы. Никаких документов, подтверждающих введение нового штрафа, нет. Предложение не было ни внесено в Госдуму, ни принято на законодательном уровне.
Фейк о новых крупных штрафах начал распространяться некоторыми telegram-каналами и другими медиа и является искажением сути слова вице-президента Движения автомобилистов России и почетного адвоката РФ Леонида Ольшанского. В интервью изданию «Абзац» он лишь озвучил предложение о возможной новой ответственности для пешеходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.