В Челябинске отменили концерт Елены Ваенги

Концерт переносится из -за нестабильной ситуации с коронавирусом в регионе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске из-за пандемии коронавируса отменен концерт Елены Ваенги, запланированный на 18 ноября. Как сообщили URA.RU в Городских зрелищных кассах, мероприятие перенесено на весну 2022 года.

«Продажа билетов была приостановлена из-за сложной эпидобстановки в области. Мероприятие перенесено на 22 марта 2022 года», — сообщили URA.RU в ГЗК.

Ранее группа ДДТ также перенесла свой концерт в Челябинске на весну 2022 года. Организаторы концерта определяются с новыми датами.