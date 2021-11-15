15 ноября 2021

В Челябинске отменили концерт Елены Ваенги

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
Концерт переносится из -за нестабильной ситуации с коронавирусом в регионе Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске из-за пандемии коронавируса отменен концерт Елены Ваенги, запланированный на 18 ноября. Как сообщили URA.RU в Городских зрелищных кассах, мероприятие перенесено на весну 2022 года.

«Продажа билетов была приостановлена из-за сложной эпидобстановки в области. Мероприятие перенесено на 22 марта 2022 года», — сообщили URA.RU в ГЗК.

Ранее группа ДДТ также перенесла свой концерт в Челябинске на весну 2022 года. Организаторы концерта определяются с новыми датами.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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