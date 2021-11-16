В Раде рассекретили план Запада по срыву «Северного потока-2»

США планируют остановить «Северный поток — 2», чтобы единолично поставлять энергоресурсы, считает Вадим Рабинович Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Страны Запада используют миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши для того, чтобы остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

«Здесь вопрос „Северного потока“, который надо остановить. Для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной России и Украины. Уже сегодня было заявление США, что нужно ввести санкции и остановить „Северный поток — 2“. Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», — сказал Рабинович в эфире украинского телеканала «Украина 24».

Ранее Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Процесс возобновится после того, как Nord Stream 2 AG создаст дочернюю компанию в стране. После этого глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко призвал США ввести санкции против создаваемой дочерней компании «Газпрома», пишет RT. Он также сообщил, что Украина примет участие в сертификации газопровода, сообщает «Дни.ру». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии подвижек в одобрении «Северного потока — 2», отмечает агентство Nation News.