16 ноября 2021

В Раде рассекретили план Запада по срыву «Северного потока-2»

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США планируют остановить «Северный поток — 2», чтобы единолично поставлять энергоресурсы, считает Вадим Рабинович Фото:
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«Северный поток — 2»

Страны Запада используют миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши для того, чтобы остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

«Здесь вопрос „Северного потока“, который надо остановить. Для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной России и Украины. Уже сегодня было заявление США, что нужно ввести санкции и остановить „Северный поток — 2“. Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», — сказал Рабинович в эфире украинского телеканала «Украина 24».

Ранее Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Процесс возобновится после того, как Nord Stream 2 AG создаст дочернюю компанию в стране. После этого глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко призвал США ввести санкции против создаваемой дочерней компании «Газпрома», пишет RT. Он также сообщил, что Украина примет участие в сертификации газопровода, сообщает «Дни.ру». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии подвижек в одобрении «Северного потока — 2», отмечает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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