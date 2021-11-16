Власти услышали челябинских бизнесменов, пострадавших от COVID

Первый замминистра минэконома Ирина Акбашева заявила о разработке пакета антикризисных мер для бизнеса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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До конца ноября власти Челябинской области примут пакет антикризисных мер для рестораторов и кинопрокатчиков. Также областные власти собираются увеличить финансовую поддержку предпринимателей в 2022 году, чьи отрасли терпят убытки из-за пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции 17 ноября заявила первый замминистра регионального министерства экономического развития Ирина Акбашева.

«Мы получили письмо челябинских рестораторов и кинопрокатчиков. Их предложения сформулированы и направлены в антикризисный штаб. До конца ноября мы подготовим пакет по поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса», — заявила Акбашева.

Замминистра также сообщила, что не только рестораторы нуждаются в поддержке. Есть целый ряд отраслей, которым необходима поддержка. В 2022 году региональные власти готовы выделить дополнительно 150 миллионов рублей из областного бюджета на эти цели. Также они намерены снизить налог на имущество, что поможет снизить арендную плату для предпринимателей.

Ранее представители индустрии общественного питания Челябинска обратились к губернатору Алексею Текслеру. Они заявили, что из-за COVID и введенных ограничительных мер общепит находится на грани банкротства. Значительная потеря посетителей приведет к 60-70% падения выручки.

Рестораторы просят льготы по налогам, а также предлагают продлить срок лицензии на розничную продажу алкоголя в 2022 году. Предлагается за счет бюджета предоставить предприятиям по два минимальных оклада оплаты труда на одного сотрудника, с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.